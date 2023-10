Õpetajad järgmisel aastal stipendiume ei saa. Haridusminister: riigil polnud raha kasutamise üle kontrolli

Riik on 2018. aastast saati andnud kuni viiele õpetajale 11 000 euro suuruse stipendiumi. Elutööpreemia, mille saab igal aastal kuni kolm laureaati, küündib 65 000 euroni

Eesti Õpetajate Liit teatas, et nemad säärast kokkuhoiukohta õigeks ei pea.

„See on märgilise tähendusega otsus ja sõnum,“ rõhutas liit oma pöördumises, lisades, et stipendiumitele ei kulu väga suuri summasid.

Õpetajad panid ette, et stipendiumite arvu või suurust saab kasvõi poole võrra vähendada.

Õpetajad pakkusid ka, et näiteks preemiarahade fondis oleks võimalik arvestada kolme asemel ühe elutööpreemiaga ning palusid riigil leida raha vähemalt mõnede stipendiumite välja andmiseks.

Õpilasesindused: mainekujundus on oluline

Ka Eesti Õpilasesinduste Liit leidis, et kokkuhoiukoha võiks leida elutööpreemiate hulgast.

Riik on aga sealt juba kärpekoha avastanud ning preemiaid jagatakse välja vähem. Haridusstipendiume see kokkuhoid siiski tagasi ei too.