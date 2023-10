Biden tunnistas, et on mures, et segadus Washingtonis võib takistada Ukraina rahastamist

Biden teatas, et esineb varsti suurema kõnega Ukraina toetamise vajaduse kohta võitluses Venemaa sissetungi vastu, vahendab Guardian.

„See teeb mulle muret,“ ütles Biden ajakirjanikele, kui temalt küsiti, kas vabariiklasest esindajatekoja spiikri Kevin McCarthy tagandamine erakonnakaaslastest äärmuslaste poolt võib rahaeraldusi Ukrainale takistada.

„Aga ma tean, et esindajatekojas ja senatis on enamik mõlema erakonna liikmeid öelnud, et toetavad Ukraina rahastamist,“ ütles Biden.

Viimase hetke kokkulepe nädalavahetusel kongressis USA valitsuse tööseisaku vältimiseks ei sisaldanud värsket rahastust Ukrainale ning lootusi kiireks lahenduseks ähmastas McCarthy mahavõtmine.

McCarthy asemele spiikriks pürgijate hulgas on väga erinevate vaadetega inimesi, aga nende hulgas on ka äärmuslane Jim Jordan, kes on olnud Ukraina rahastamise suhtes väljapaistvalt skeptiline.

Biden andis mõista, et on „muid viise, kuidas me võime olla võimelised rahastust leidma“ ilma kongressi heakskiiduta, aga täpsemalt sellest ei rääkinud.

Bideni jutus toimus toonimuutus, sest teisipäeval ütles ta liitlastele, et on „kindel“, et saab uuele abile toetuse.