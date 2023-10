Vene propagandist Margarita Simonjan soovitas Siberi kohal hoiatuseks läänele tuumaplahvatuse korraldada

„Maine minus sai võitu. Esitasin avalduse minu kohta avalduse teinud mingi saadiku mingi abi kohta. Laimu paragrahvi alusel. Selle eest, et ta mitte ainult ei teinud minu kohta avaldust, vaid kirjutas ka, et ma „tegin ettepaneku anda tuumalöök Vene Föderatsiooni territooriumile“. Mitte mingit sellist jama ma loomulikult ei pakkunud ega saanud pakkuda. Selline koletislik süüdistus mustab minu reputatsiooni ning tekitab mulle igakülgset kahju ja kannatusi,“ kuulutas Simonjan, vahendab Meduza.

Ilmselt esitas Simonjan avalduse politseile Moskva linnaduuma liikme Jevgeni Stupini abi Nikolai Koroljovi kohta, kes teatas varem, et pöördus Venemaa uurimiskomitee ja siseministeeriumi poole nõudmisega „analüüsida“ Simonjani avaldust „tuumalöögi kohta Venemaa territooriumile“, mille Simonjan tegi 2. oktoobril RT saates „Tš.T.D.“. Koroljov leidis, et Simonjani sõnad rikuvad Venemaa seadusi. Ka Stupin teatas, et pöördus uurimiskomitee poole.

Simonjan ütles RT eetris, et „kuskil Siberi kohal“ võiks korraldada „termotuumaplahvatuse, näiteks tuumaplahvatuse“, mis ei tooks kaasa tagajärgi maapinnal. Simonjani sõnul oleks selline plahvatus „tuumaultimaatum“, mis aitab võitluses läänega, mis püüab „Ukraina kätega Venemaad kägistada“.

Simonjan väitis, et keegi tema tuttav füüsik kinnitas talle, et kui Siberi kohal toimub tuumaplahvatus, „midagi nii hirmsat“ maa peal ei juhtu, see viib rivist välja raadioelektroonika.

„Me naaseme teiega umbes 93. aastasse,“ ütles Simonjan. „Ma ütlen teile: imeliselt elasime ju, see on tõsi, ma isegi rõõmustan.“ Simonjan nimetas seda „kõige humaansemaks“ valikuks ja ütles, et ei näe mingit muud valikut.