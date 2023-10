OTSEBLOGI ja VIDEO | Venemaa korraldas Kupjanski rajooni poes raketirünnaku, hukkus ligi 50 inimest

Kaks päeva varem oli sama rajooni külastanud president Volodõmõr Zelenskõi. „Demonstratiivselt brutaalne Vene kuritegu: raketirünnak tavalise toidupoe vastu, täiesti sihilik terroriakt Kupjanski rajoonis, Harkivi oblastis,“ kirjutas Zelenskõi Telegramis. Rünnak toimus Hroza külas Kupjanski lähistel.



Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu teatas, et on moodustatud üheksa reservpolku iga väegrupeeringu jaoks „sõjalise erioperatsiooni“ tsoonis Ukrainas. „Kui naasta lepinguliste juurde, siis meil, nagu otsustas kindralstaap, on formeeritud iga grupeeringu jaoks reservpolgud. Tänaseks päevaks on meil üheksa reservpolku, mida valmistatakse ette, ja käib nende loomulik, pidev täiendamine,“ ütles Šoigu nõupidamisel vägede ühendgrupeeringu staabis, vahendab Interfax.