Rakvere linnapea Triin Varek lahkub Keskerakonnast ja liitub Isamaaga

„Ilus, tore, töine ja tegus aeg Keskerakonnas on olnud arendav, kindlasti minu poliitikuks kujunemise aeg, kus on olnud sisukas tegevus ning palju häid kaasteelisi ning toetajaid, kellele olen südamest tänulik. Aitäh kõigile valijatele ja erakonnakaaslastele!" kirjutas Varek sotsiaalmeedia postituses.

Ta lisas, et otsustas lahkuda Keskerakonnast, sest erakond on võtnud teise suuna ja ei kanna enam neid väärtusi, mille pärast ta poliitikasse tuli.

„Minu jaoks puudub just nüüd selge sõnum, kuidas ja kuhu koos liigutakse ning mis on erakonna eesmärgid väljaspool nn kuldset ringi ehk maapiirkondades, regionaalpoliitikas, hariduses jne," ütles Varek ja lisas, et kohtus ka erakonna uue esimehe Mihhail Kõlvartiga, ent ei saanud Kõlvartilt kinnitust, et tema visioon erakonna arengust on toetatud. „Lubatud kaasav ja läbipaistev juhtimine on asendunud vastupidisega, mis ei tekita usaldust."