Kohus võttis Haapsalus oma naist lõhkekeha ja relvaga ähvardanud mehe vahi alla

PPA Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kutt on rääkinud, et häirekeskusesse helistas esmaspäeval kella 11.10 ajal naine, kes oli olnud joobes ja agressiivseks muutunud mehega koos korteris. Naine pääses sealt välja ja andis häirekeskusele teada, et mehel on korteris relv ja lõhkekeha.