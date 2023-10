Hooletu kütmine põhjustas mullu 101 põlengut, keskmine kahjusumma oli mitutuhat eurot

ERGO kindlustuse sõnul on valesti kütmisest alanud põlengu keskmine kahjusumma 4000 eurot.

ERGO kahjukäsitluse valdkonna juht Caterina Lepvalts ütles, et kahjusid ei tekita mitte ainult leegid, vaid ka streikivast koldest paiskuv suits.

Lepvalts lisas, et eluhoone konstruktsioone rikkuvate põlengute kahjud võivad kergesti ulatuda sadadesse tuhandetesse, ent pole harvad ka juhtumid, kus pealtnäha terves majas tekib ikkagi mitmekümne tuhande euro väärtuses kahjusid.

„Igal sügisel, kui kütteperiood algab, on kahju vaadata, kuidas lihtsast hooletusest võib saada kulukas, aega raiskav ja närve lõhkuv kannatuste rada. Sageli on näha, et põlengu põhjustasid kergesti välditavad vead,“ tõdes Lepvalts.