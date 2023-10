Laupmaa ütles eile Delfile, et tema on annetustega toimunud seaduslikult, need on lihtsalt aeglaselt veninud. Tema sõnul pidi toeta.me platvorm raha kampaania eestvedajatele üle kandma alles siis, kui vastav leping oli sõlmitud. Seda tehti mõne päeva eest.