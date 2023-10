Slava Ukraini vilepuhuja protsess liigub teosammul. Ilmar Raag: kohtunik üritab ilmselt venitada

„Põhitulemus oli, et järgmine istung on 1. novembril. Kuulati ära ka prokurör,“ sõnas Raag ja märkis, et mingite uute argumentide või tõenditega prokurör välja ei tulnud.

„Tundub, et kohtunik üritab asja venitada, et iseseisvalt otsust langetama ei peaks. See on minu ja advokaadi hinnang, mida ei saa faktina käsitleda,“ sõnas Raag. Ta selgitas taustaks, et viimase kahe kuu jooksul on Ukrainas olnud mitu kõmulist korruptsiooniskandaali, sealkandis vaadatakse nüüd laiemalt peale sõjaabi võimalikule kuritarvitamisele.