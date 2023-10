VIDEO | Tunned ära? Seni tabamata noormehed vandaalitsesid Tartus mitme auto kallal

Pühapäeva varahommikul kell 03:32 jäid Tartus Aleksandri tänaval kaamera peale kolm autode kallal vandaaalitsevat noormeest. Kui üks lööb kahel järjestikkusel autol jalaga küljepeeglid maha, siis järel lonkinud kamraad teeb ühe puhul kangutades kindlaks, et peegel ikka masina küljest lahti tuli.

Klipp postitati Facebooki gruppi „Märgatud: TARTUS“ , kus selgus, et kannatanuid on rohkemgi. Kokku olevat huligaanide teele jäänud vähemalt kaheksa autot, ühel löödi sisse ka autoklaas.

Politsei sai teate võimalikest rikkumistest samal ööl. Huligaane pole tänaseni tuvastatud, selgitamisel on ka nende tekitatud kahju. Milline karistus noormehi tabamisel ootab, sõltub kahju suurusest.

“Kui kahju on alla 4000 euro, on tegemist väärteomenetlusega. Suurema kahju puhul on tegemist kriminaalmenetlusega, mille puhul mõistab karistuse kohus ning selle suurust politsei kommenteerida ei saa,“ selgitas Tartu jaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal.