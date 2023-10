Jüri Ratas peaministri etteheidetest: ära hädalda, Kaja!

„Ära hädalda, Kaja! Eilne Vikerraadio saade „Stuudios on peaminister“ oli taas ilmekaks näiteks Kaja Kallase käitumisest, kus „süüdi on kõik teised“ ning pahanduse tegija ei suuda tunnistada oma vigu ei endale ega teistele. Küll ta kakleb president Karisega, õpetab ajakirjanikke küsimusi esitama, süüdistab opositsiooni oma vigades ning lahmib, et kõigis maailma pattudes on süüdi Jüri Ratas. Eile lisandus veel Kersti Kaljulaid, kes sai oma noosi kätte, sest lisaks „ajakirjanike kiuslikele küsimustele“ tuleks Kaja arvates näha süüd ka Kersti Kaljulaidi käitumises. Jääb ainult oodata, kas järgmises saates saavad sugemist tunda ka president Ilves ja Rüütel,“ kirjutas Ratas Facebookis.