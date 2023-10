Politsei paljastas Rootsi jõugukuritegevuse „suurprojekti“ Soomes

Kahtlustatavad on politsei teatel sündinud peamiselt 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses. Nad on kokku kümne riigi – Rootsi, Suurbritannia, Somaalia, Serbia, Norra, Iraagi, Ukraina, Kosovo, Türgi ja Soome kodanikud. Politsei teatel soome rahvusest isikuid kahtlustatavate hulgas ei ole. Soomes kinni peetud narkootikumide importijad ja levitajad on politsei teatel peamiselt teise põlvkonna sisserändajad, vahendab Helsingin Sanomat.