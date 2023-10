Kallas soovitas ajakirjandusel president Kersti Kaljulaidi Alexela küsimuses rohkem pinnida

Kallas märkis, et ajakirjandus võiks eri juhtumeid käsitledes säilitada poliitikute suhtes samad standardid ning et võrreldes tema abikaasa Arvo Halliku osalusega Venemaal äri teinud ettevõttes sai Kaljulaidi osalemine Alexela nõukogus proportsionaalselt väga vähe tähelepanu.

„Lihtsalt kui on ühed moraalsed nõudmised ühele, siis võiksid olla ka teistele. Hea näide on, kuidas Kersti Kaljulaidi asja ja mind käsitletakse. Kui Kaljulaid ühines Alexela nõukoguga, kuigi terve aasta oli ajakirjanduses kirjutatud, kuidas Alexela ostab Venemaalt, impordib kütuseid, siis ometi ta selle nõukoguga ühines. Ja tegelikult ka peale seda, kui väga põhjalik artikkel juuni keskel avaldati, siis sellest mingit kisa ei tulnud, et president on osalev otsustusorganites äriühingus, mis ajakirjanduse väitel impordib Venemaalt kütust ja aitab Venemaa sõjamasinat,“ lausus Kallas.

Kallase sõnul on tähelepanuväärne, et Kaljulaid ei lahkunud nõukogust peale juuni keskpaika, kui Eesti Päevalehes Alexelast artikkel ilmus.

„Minu jaoks on huvitav, et te (ajakirjanikud – toim.) ei küsi tema käest, millal ta sai teada sellest, et imporditakse Venemaal. Kui vaadata ajakirjanduses avaldatud lugusid, siis 19. juuni oli väga pikk põhjalik lugu Alexela kohta,“ ütles Kallas.

Kallase hinnangul ei lahkunud Kaljulaid Alexela nõukogust peale ajakirjanduses esitatud väiteid mitte seetõttu, et ta leidis üles oma moraalse kompassi, vaid ilmselt seetõttu, et Kaljulaidil on tulevikku suunatud poliitilised mõtted. Sellega viitas Kallas taas vestlusele Kaljulaidiga, kus Kallas kutsus presidenti Reformierakonna alt kandideerima.

Septembri lõpus andis president Kersti Kaljulaid sotsiaalmeedia vahendusel teada, et astub tagasi Alexela nõukogust. Põhjuseks nimetas ta Alexela otsest seotust äritegevusega Venemaal.