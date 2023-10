Nepalis raputasid tugevad maavärinad, vigastada sai 17 inimest

Nepali tabasid teisipäeval maavärinad, mille epitsenter oli Bajhangi piirkond Loode-Nepalis India piiri lähedal. Nepali riiklik maavärinate seire- ja uurimiskeskus teatas, et mõlema maavärina esialgsed magnituudid olid 5,3 ja seejärel 6,3. Värinad tabasid umbes 30-minutilise intervalliga.

Maavärinaid oli tunda kuni India pealinna New Delhini, kus inimesed tormasid oma kodudest ja büroohoonetest välja konstruktsioonide lagunemise ohu tõttu.

Politseiametnik Dipesh Chaudhary ütles, et 17 inimest – 11 naist ja kuus meest – said vigastada ning nad viidi haiglasse. Ta lisas, et üks naine jäi kadunuks pärast seda, kui teda haaras maavärina vallandatud maalihe.