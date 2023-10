Financial Times: EL on valmis teatud tingimustel Ungari raha lahti sulatama

Kolm ametnikku ütlesid Financial Times'ile, et Euroopa Komisjon valmistub enne novembri lõppu „lahti sulatama“ 13 miljardit eurot EL-i vahendeid Ungarile.

Peaminister Viktor Orbán on lubanud mitte nõustuda EL-i eelarve suurendamisega enne, kui Ungarile on tagatud sellele juurdepääs. Kaks ametnikku ütlesid Financial Times'ile, et vabastamine on osaliselt tingitud soovist saada Orbáni toetus eelarve suurendamiseks.

Mullu detsembris külmutas EL Ungarile eraldatud ühtekuuluvusfondidest 22 miljardit eurot. Külmutamine toimus pärast seda, kui otsustati, et Ungari ei järgi inimõigusi ja õigusriiki kaitsvaid eeskirju. Ühtekuuluvusfondid on loodud, et aidata EL-i vähemarenenud liikmetel täita investeeringute puudujääki ja parandada oma infrastruktuuri.

Ungari kehtestas mais kohtureformid vastuseks Brüsseli nõudmistele, mis võimaldaks komisjonil vabastada 13 miljardit eurot, ütlesid ametnikud Financial Times'ile.

Komisjoni pressiesindaja Stefan de Keersmaecker ütles, et Brüssel kirjutas Ungari valitsusele, et saada selgitust reformide mõningate üksikasjade kohta. „Niipea, kui Ungari on neile küsimustele vastanud, jätkab komisjon hindamist,“ ütles ta.

Brüssel püüab enne aasta lõppu võita ühehäälset toetust oma suurendatud eelarvele, eelkõige selleks, et tagada jätkuv rahaline abi Kiievile.

Komisjon on teinud ettepaneku suurendada eelarvet 66 miljardi euro võrra, et katta suurenenud kulusid. Osa sellest summast läheks Kiievi 50 miljardi euro suuruse rahalise toetusprogrammi rahastamiseks, et katta selle kulud järgmiseks neljaks aastaks.

Otsus raha „sulatamisest“ pälvib tõenäoliselt hukkamõistu Euroopa Parlamendilt, kes nõuab karmi seisukohta Orbáni valitsuse vastu, kirjutab Financial Times. See võib peatada võimaliku kokkuleppe eelarve suurendamise kohta.