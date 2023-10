ERISAADE | Urmas Paet Kallase skandaalist eurokoridorides: enim on neid, kes ei tunne huvi

Peaminister Kaja Kallas valiti hiljuti Reformierakonna ja Keskerakonna Euroopa parteipere poolt aasta liberaaliks. Yana Toomi sõnul pole tal õrna aimugi, mismoodi Eesti valitsusjuht selle auhinna sai. Ta ütles: “Ma küsisin, kuidas see võimalik on. Mulle öeldi: eks see on vana otsus, et kas sa arvad, et me peaks selle ümber vaatama?“ Toomi sõnul on selle tunnustuse andmine Kallasele arusaamatu: “Ta on praegu suure skandaali keskmes. Selliste tiitlite andmisega toetame sellist arengut, et sõna “liberaal“ saab Eestis sõimusõnaks.“

Urmas Paet ütles, et Kaja Kallase skandaali kohta on Euroopa Parlamendis arvamusi ja hoiakuid sama palju, kui on inimesi. Paet: “Enamus ei tunne selle vastu üldse huvi. Kes on tahtnud sellest rääkida, jagunevad ka kaheks. Osad on imestunud, sealhulgas selle üle, kuidas see arutelu Eestis nii kaua, nädalaid kestab, ja midagi ei juhtu. Ja on osa, kes on külmema kõhuga ja ütlevad, et kogu aeg toimub midagi. Et ei tasu üle reageerida. Arvamuste paljusus, nagu siin Euroopa Parlamendis on tavaline.“

0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 2 1x 1x 0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

2 00:00

Paet lisas, et kuigi on neid, kes pidanuks õigeks Kallase tagasiastumist, on ka hulgaliselt peaministri toetajaid. “Kõige rohkem on neid, kes ei tunne üldse huvi,“ märkis ta. Yana Toom: “Selge on see, et Kaja teeb suuri pingutusi, et oma mainet taastada. Aasta liberaaliks valimine on üks nendest sammudest.“ Ta lisas: “Vahet pole, kes kahtleb. Asi on tehtud.“

Kas Reformierakond on Kaja Kallase selja taga, nagu peaminister ütleb? Urmas Paet: “On ju. Te pole juhatuselt, Reformierakonnalt teistsuguseid seisukohti.“ Yana Toom: “Et Reformierakond oskab omasid hoida, see on fakt.“ Paet ei arvanud, et skandaal võiks olla ülemäära oluline võimalikel kuulamistel, kui Kaja Kallasest peaks saama kandidaat Euroopa Komisjoni voliniku kohale.

Saadikud: meediavabadus vajab EL kaitset