VIDEO | Pariisi kimbutab lutikakriis, kahjureid leidub isegi metroos

See oli esimene kord, kui Maroko ametnikud märkasid Prantsusmaalt pärit lutikaid. Tangeri sadama- ja tervishoiuasutused kehtestasid pärast seireprotokollid, et tuvastada ja tõkestada lutikate levikut teistelt Prantsusmaalt saabuvatelt laevadelt.

Lutikakriis on pannud muretsema ka Pariisi raekoja, seoses suviste olümpia- ja paraolümpiamängude külastajate võimaliku ohu pärast.

Neljapäeval kirjutas Pariisi abilinnapea Emmanuel Grégoire kirja peaminister Elisabeth Borne'ile, kus ta kutsus valitsust üles koostama tegevuskava probleemi lahendamiseks riiklikul tasandil. „Lutikad on rahvatervise probleem ja need tuleks selliseks kuulutada,“ kirjutas ta.

Putukatõrjele spetsialiseerunud Pariisi ettevõtted väidavad, et nad on viimastel nädalatel olnud ülekoormatud. Lutikate tõrjeks peavad elanikud maksma pea 500 eurot.

Eksperdid rõhutavad, et hügieenil pole lutikate levikuga mingit pistmist – nad levivad kiiresti, kui on leidnud sobiliku koha kus süüa ja paljuneda.

Prantsusmaa riikliku toidu-, keskkonna- ja tööhügieeniorganisatsiooni raportis märgiti, et praegu Prantsusmaa lutikakriisiga on seotud kaks süüdlast, milleks on turismi kasv ja suurem vastupanuvõime putukamürkidele.