Koolijuhid tasulisest täiskasvanute täiendõppest: osa koolitusi võiks olla tasulised, ent sellel on ka negatiivne mõju

„Meil on täna kutsehariduses ressursse, mida ei kasutata sihtotstarbeliselt. Kutsekoolide põhiülesanne on aidata koolilõpetajatel eriala omandada, aga me koolitame ebaproportsionaalselt palju täiskasvanuid, kellel on juba nii haridus kui ka eriala ning kes saavad tööturul hästi hakkama,“ rääkis Kallas ETV+ saates “Nädala intervjuu“.