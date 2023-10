Paavst andis mõista, et võib olla avatud samasooliste paaride õnnistamisele

Vastates grupile kardinalidele, kes palusid talt selles küsimuses selgust, ütles paavst, et igasugust õnnistuspalvet tuleb kohelda pastoraalse ligimesearmastusega, vahendab BBC News.

Franciscus lisas siiski, et kirik peab samasoolisi suhteid endiselt „objektiivselt patusteks“ ega tunnustas samasooliste abielusid.

See palve oli üks paljudest paavstile saadetutest enne homme Vatikanis algavat nädalaid kestvat ülemaailmset kogunemist, et arutada kiriku tulevikku.

Katoliku kirikus on õnnistus palve, mille esitab tavaliselt vaimulik, paludes jumalalt heatahtlikku suhtumist inimesesse või inimestesse, keda õnnistatakse.

Mitmetes riikides, näiteks Belgias ja Saksamaal on piiskopid hakanud lubama preestritel samasoolisi paare õnnistada, aga kirikuvõimude seisukoht on ebaselge.

Nüüd ütles paavst, et kiriku arusaamise järgi on abielu ainuõige, stabiilne ja lahutamatu liit mehe ja naise vahel ning peaks vältima igasuguseid riitusi või sakramente, mis võivad selle veendumusega vastuollu minna.

Paavst lisas aga, et „kui palutakse õnnistust, on see palve väljendus jumalale abi saamiseks, palve esitamine paremini elamiseks“.