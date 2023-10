Kõrgõzstanis püüti vahistada Läti ekspoliitikut. Läti kahtlustab Venemaad EL-i ametiisikute jälitamises SRÜ-s

Läti välisministeerium märkis, et Venemaa on võinud SRÜ territooriumil ette võtta tegevusi Läti praeguste ja endiste ametiisikute vastu, kes on osalenud otsuste langetamises, mis on olnud suunatud Venemaa Ukraina-vastase agressiooni hukkamõistmisele ja Venemaa mõju kahandamisele Euroopa Liidu riikides, vahendab Läti Delfi.