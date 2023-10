Juhivahetuse järel on Keskerakonnast lahkunud umbes sada liiget. Kõlvart: Tõnis Mölderi otsus oli üllatav

Kõlvarti saamisest Keskerakonna juhiks on möödas kolm nädalat ja üks päev. Tema sai erakorralisel kongressil 543 häält ja Tanel Kiik 489 häält. Kõlvarti teada on seejärel erakonnast lahkunud umbes 100 liiget. Ta lisas kohe, et on ka uusi tulijaid, neid olla 50-60 ringis.