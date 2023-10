Välisminister Tsahkna Kiievis ELi välisministrite kohtumisel: Euroopal ei tohi tekkida sõjaväsimust

„Euroopa Liidu 27 liikmesriigi välisministri viibimine Kiievis on märgilise tähtsusega. See näitab meie ühtsust ja väsimatut kindlameelsust Ukraina jätkuval toetamisel kuni sõja võiduka lõpuni ja edasi. Siin Kiievis on meist mõnesaja kilomeetri kaugusel rasked lahingud, kuid meie ega teised Lääne partnerid agressorit ei karda,“ sõnas minister Tsahkna.