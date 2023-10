„Hommik algas mitte kohviga, vaid Venemaa hümniga,“ märkis video saatnud lugeja Delfile. See toimus eile kella 10.30 ajal. Klipis on näha, et samal ajal jalutas hoovis näiteks üks naisterahvas väikese lapsega. Kui hümni-duot mindi elanike poolt noomima, siis olevat üks neist öelnud, et on siin sündinud ehk tal olevat selleks õigus, et Venemaa hümni mängida.