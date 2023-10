Meie seast lahkus arhitekt ja maalikunstnik Raul Paabo

Paabo töötas arhitektina Kalifornia ja Washingtoni osariikides ja 1970. aastatel alustas aktiivsemat tegevust ka maalikunstnikuna. Pärast aktiivse tegevuse lõpetamist arhitektina 1988. aastal pühendus maalikunstile ning töötamisele kunstigaleriides ja -institutsioonides. Paabo on osalenud näitustel Kalifornia, Oregoni, Washingtoni ja New Yorgi osariikides ning Vancouveris Kanadas. Ta on pälvinud mitmeid auhindu ning teda on esindanud mitmed galeriid Kalifornias.