EPL UKRAINAS | Autol ja autol on vahe. Viletsa kvaliteediga abi paneb Ukraina sõduri elu ohtu

Saša on autoremondilukksepp. Tal on peas nokamüts, õlist määrdunud käed ja päevitunud nägu. Tagasihoidlik keskealine mees. Saša parandab koos paari sõbraga Ukraina kaitseväe autosid – see on nende panus oma kodumaa kaitsmisse. Remonditöökoja ees platsil seisab 40–50 maastikuvärvides remonti ootavat sõidukit, mitmetel neist on peal uhked abiorganisatsioonide kleebised ja riigilipud.