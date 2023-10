Kreml: suveräänsust ja oma riigi huve kaitsvaid Euroopa poliitikuid Vene-meelseks pidada on absurd

„Paljusid poliitikuid, tervet rida poliitikuid Euroopas nimetatakse Vene-meelseteks ja sisuliselt puutume me praegu kokku olukorraga, kus iga poliitik Euroopa kontinendil, kes kaldub mõtlema oma riigi suveräänsusele, kes kaitseb oma riigi huve – teda püütakse kohe ristida Vene-meelseks poliitikuks. No see on absurd,“ lausus Peskov täna ajakirjanikele, vahendab Interfax.