Rootsi politsei rakendab vägivallalaine vastu üleriikliku erisündmuse režiimi

Nüüd on aga Rootsi politsei üleriiklik operatiivosakond (NOA) otsustanud, et tööd tuleb korraldada uue üleriikliku erisündmuse (NSH) raames.

„See, mis on olnud regionaalne, on nüüd muutunud üleriiklikuks erisündmuseks kõigi tulistamiste ja plahvatuste vastu. Me teeme praegu tööd enese organiseerimiseks selles uues kontekstis,“ ütles politseimeister Per Engström.