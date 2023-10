Hea sai veel paremaks – Huawei Watch GT 4 on eelkäijatest kõiges pisut üle

Huawei Watch GT 4 seeria kellad ei ole midagi läbinisti uut, vaid pigem selline väiksem värskendus kella elutsüklis. Ühest küljest tähendab see tootja vaieldamatut enesekindlust, sest miks ongi vaja parandada midagi, mis juba kenasti töötab. Teisalt on see hea võimalus tuua kellale juurde mõned väikesed lisad, mida varasemates mudelites pole veel kasutatud, kuid mida Huawei laborid (millest muide üks – usu või mitte – asub Soomes) on välja töötanud.

Üks kell, kaks mõõtu, loendamatu arv kasutajaid

Huawei Watch GT 4 on saadaval kahes erinevas suuruses: 46mm ja 41mm. Ehk siis oma kella leiavad siit nii mehed, aga ka naised. Ja välimuses ei pea pettuma ei need, kes soovivad klassikalisemat kellavälimust, ega ka need, kes just vastupidi otsimas pisut äärmuslikemaid lahendusi. Klassikalise kella stiili tagavad ümmargune (paberite järgi siiski õrnalt kaheksanurkne) välimus, mis metallist ning esmapilgul ülikonna või kontorikostüümi juurde sobilik rihm. Kui aga tunned, et tahaksid natukene rohkem eristuda – palun väga: isikupärasta kella OLED ekraani täpselt nii kui soovid ja leia juurde täpselt selline rihm, mis hinge laulma paneb.

Tehniliselt kelladel loomulikult erinevust pole ja varustatud on kõik Watch GT 4 mudelid kõige sellega, millega üks nutikell varustatud peaks olema: GPS, vere hapnikusisalduse mõõtmine, südametöö jälgimine ja isegi termomeeter, mida paljudel teistel kelladel otseselt pole.

Aga mis seal siis „uut“ on?

Esiteks on muudatused natukene tarkvaralised. Niigi suurele hulgale treenigrežiimidele on lisatud neid veelgi, mistõttu leiab nüüd vist küll iga soovija endale vajaliku režiimi. Ja kuna tarkvara eeldab ka toimivat riistvara, siis on täpsemaks muutunud ka kõik vajalikud andurid.