VIDEO | Margus Tsahkna Kiievist: toetame Ukrainat endiselt

Tsahkna rääkis Delfile, et Kiievisse on tulnud kõik Euroopa Liidu välisministrid. „Näitame, et 19 kuud peale seda, kui Vene agressioon uuesti pihta hakkas, oleme jätkuvalt kõik Ukraina selja taga,“ sõnas Tsahkna.

„Ukrainlased võitlevad mitte ainult oma vabaduse eest, vaid ka meie enda vabaduse eest, ja nende koht on Euroopa Liidus ja NATO-s,“ rääkis välisminister. Ta lisas, et Euroopa Liit peab selle aasta lõpus langetama otsuse alustamaks läbirääkimisi Ukrainaga, et riik saaks Euroopa Liidu liikmeks. Samuti kohtuvad välisministrid Tsahkna sõnul uuesti ka oktoobris, et arutada järgmisi samme selleks, et Ukraina saaks NATO täisliikmeks.

Tsahkna sõnul on oluline Ukrainale anda endiselt majanduslikku, rahalist ja sõjalist abi. „Just see, et me oleme täna siin Kiievis, annab mulle kinnitust, et keegi ei kõigu ja me oleme jätkuvalt Ukraina selja taga,“ rääkis ta.

Tsahkna tõi välja, et Eesti on abistanud Ukrainat erinevate suurte projektidega, näiteks ehitati üles üks lasteaed ning homme toimub ka silla avamine, mille elluviimiseks Eesti inimesed oma õla alla panid. „Eraldi teema, mida Eesti siin ajab, mille suhtes ei ole meil ühist seisukohta, on see, et kuidas võtta Putin ja tema lähikondlased agressioonikuritegude eest vastutusele.“

