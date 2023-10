Bulgaaria teatas sissesõidukeelu kehtestamisest Vene autodele

„Me oleme alates neljapäevast kuni eilseni väga aktiivselt töötanud. Ma olen kindel, et päeva lõpuks hakkab Bulgaarias kehtima Vene autode sissesõidukeeld. Ja ma tahan märkida, et veokite jaoks kehtib see juba mitu kuud,“ ütles Zlatanov 24 tšasa ja Meduza vahendusel.

Meduza märgib, et läbi Bulgaaria kulgeb maismaatee Gruusiast Serbiasse. Need on kaks suurimat Vene emigrantide keskust, kuhu on mindud pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.