Elon Musk postitas USA abi Ukrainale tögava meemi

Meem sisaldab töödeldud fotot Ukraina presidendist Volodõmõr Zelenskõist, mille juures on kiri „Kui on möödunud 5 minutit ja sa ei ole küsinud miljardit dollarit abi.“

Tegemist on muudetud versiooniga populaarsest meemist, millel on erinevaid nimesid, sealhulgas „pinges näo meem“, mis oli Know Your Meme’i andmetel esimest korda populaarne 2014. aastal.

USA-s toetab Ukraina abistamist enamik demokraate ja traditsioonilisi konservatiivseid vabariiklasi, aga selle vastu on endise presidendi Donald Trumpi toetajad. Mõned viimaste hulgast tahavad, et Ukraina toetuseks läinud raha suunataks pigem USA-Mehhiko piiri kindlustamisse. Muskile on see idee meele järgi ja ta külastas isegi hiljuti Texast, et näha kinni peetud migrante.

On ebatõenäoline, et Musk oleks Ukraina-vastase meemi ise teinud, sest tal on olnud kombeks Twitteris nähtud nalju omade pähe postitada, mitte retweet’i nuppu vajutada.

Igal juhul teeb see Muski seisukoha väga selgeks.