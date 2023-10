Stockholmi piirkonnas toimus hommikul kaks plahvatust ja puhkes tulekahju mõrvas kahtlustatava natsi elukohas

„Kõnealune korter on täielikult hävinud, sellest on alles ainult rusud. Majas ümberringi põleb endiselt. Korterite katused põlevad,“ ütles Stockholmi politsei esindaja Daniel Wikdahl SVT Nyheterile.

SVT Nyheteri teatel on aadress seotud kahe inimesega, kes on vahi all seoses neljapäeval toimunud tulistamisega Jordbros. Tulistamises hukkus 23-aastane mees ja teine mees sai haavata. Üks mõrvas kahtlustatutest on 22-aastane mees, kes on poliitilistelt vaadetelt nats. Ta on varem süüdi mõistetud mitmetes kuritegudes, sealhulgas narkokuriteod ja vaenu õhutamine rahvastikurühma vastu. Nimelt kandis ta natsiorganisatsiooni Nordiska Motståndsrörelsen (Põhjamaade Vastupanuliikumine) demonstratsioonil natsisümboolikat.