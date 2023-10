„Sest kus on mängus Poola põllumehe huvid, ei küsi me kellegi arvamust Berliinis ega Brüsselis. Me tegutseme Poola põllumajanduse heaks,“ ütles Morawiecki. „Me kaitseme Poola põllumajandust Ukraina agrooligarhide eest.“

„Ma saan aru, et ta arvab nüüd, et tal on lähedane liit Saksamaaga. Ma hoiatan teid, et sakslased tahavad alati jõuda venelastega kokkuleppele üle Kesk-Euroopa riikide peade. See oli Poola, kes võttis mitu miljonit ukrainlast oma katuse alla, need olid poolakad, kes ukrainlased vastu võtsid, need olime meie, kes aitasime kõige rohkem ajal, kui sakslased tahtsid saata ümber piiratud Kiievisse 5000 kiivrit; ei tasu seda unustada, president Zelenskõi,“ lausus Morawiecki.