Rootsis süüdistatakse noort natsi jõhkras veretöös. Ohver oli ilmselt valel ajal vales kohas

Aftonbladet kirjutab, et veretöö Stockholmi eeslinnas Jordbros leidis aset kolmapäeval vastu südaööd. Neli noormeest oli püsti pannud grilli ning söögitegemise kõrvale joodi õlut. Pidu katkes järsult, kui nende juurde sõitis valge pikap. Sõiduk peatus, aken avati ja keegi asus neliku pihta tulistama.

Tehti suur hulk laske. Kohalikud rääkisid väljaandele, et kuulsid 6–20 pauku. Pärast tulistamist sõitsid kurjategijad oma masinaga sündmuskohalt minema. Grillinud nelikust sai viga kaks meest. Neist üks jäi ellu, tal on kuulihaavad käes. Teine sai aga kuuli pähe ning suri sündmuskohal.

Hukkunu on 23aastane noormees, kes pärit Kasahstanist. Rootsi meedia andmetel on politseil hüpotees, et ta polnud üldse tulistamise sihtmärk.