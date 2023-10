VIDEO | Hispaanias hukkus ööklubipõlengus vähemalt 13 inimest

BBC kirjutab, et tulekahjust ööklubis Fonda Milagros teavitati politseid kohaliku aja järgi täna varahommikul kella kuue paiku. Veebi jõudnud videotest on näha, et hoone oli lausleekides.

Viimatistel andmetel on hukkunuid 13, aga see number võib veel kasvada. Osad peolised on kadunud.

Üks 28-aastane naine, keda pole leitud, saatis oma emale sotsiaalmeedias napi häälesõnumi siis, kui põleng oli puhkenud ja inimesed otsisid hoonest väljapääsu. „Ema, ma armastan sind, me saame surma,“ sõnas surmahirmus naine.

Põleng oli nii laiaulatuslik, et kokkuvõttes said päästjad majja siseneda alles kella 8 paiku ehk paar tundi pärast teadet põlengust. Osa surnukehasid toodi siis kohe välja, osa hiljem. Päeval jätkati järelkustutustöödega ning hukkunute otsimisega.

Neli inimest viibib haiglas, kuna hingasid sisse rohkelt suitsu. Linnas avati ka nõustamiskeskus, et toetada neid, kes ise peol viibisid või kelle lähedased seal viga said või hukkusid. Linnapea Jose Ballesta ütles kohalikule telekanalile 24h, et linnas kuulutati välja kolmepäevane leinaperiood.

Põlengu tekkepõhjus on hetkel veel teadmata.

Nii ränka ööklubitulekahju pole Hispaanias olnud üle 30 aasta. 1990. aastal aga hukkus Zaragoza linnas ühes peokohas põlengus 43 inimest.