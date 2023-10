VIDEO JA FOTOD | Päästekomandod Tartus vahetasid majasid. Päästjate reageerimine Tartu kesklinna paraneb

Lõuna päästekeskuse päästekomandode operatiivväljasõitude komandopõhise koormuse analüüsil selgus, et suur osa Tartu linna väljakutseid on Tartu kesklinna ja selle lähiümbrusesse ehk Tartu päästekomando (Aleksandri 11a) töökoormus on olnud võrreldes Tartu linna Annelinna komandoga (Jaama 207) oluliselt kõrgem.