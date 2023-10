„Vajan südameoperatsiooni.“ Narkokahtluse tõttu üle nelja kuu Bulgaarias veetnud mees naasis koju, aga süüdistus ripub endiselt pea kohal

Tema saaga sai alguse mai keskel, kui ta sõitis pealinnast Sofiast autoga Burgase poole. Kohalik politsei pidas ta kinni. Korravalvurid kontrollisid tema dokumente ning otsustasid teha alko- ja narkotesti. Alkotest tuvastas, et tal polnud joovet. Narkotest aga näitas kokaiinijoovet.

Politsei olevat soovitanud tal süü omaks võtta ja tunnistada, et on tarvitanud keelatud ainet. Margus sellega ei nõustunud. Tehti vereanalüüs. Esiti öelnud politsei, et tulemused saabuvad kuu aja pärast ja menetluse lõpuni ei tohiks Margus riigist lahkuda.