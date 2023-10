EPL UKRAINAS | Lastega rindelinnas legodega ehitamas. Korraks tundub, et maailm on taas muretu, kuni kuuled nende lugusid

Ilm on palav, ehkki kalendri järgi on juba sügis. Väike tüdrukuke uurib midagi maja välistrepi juures. Tundub, et tegemist on puult kukkunud seemnekaunaga. Ta jõudis Kramatorski legoklubisse pisut liiga vara ja ootab nüüd koos vanaemaga, et kell saaks kolm. Sest igal tööpäeval kell kolm kogunevad siia ümbruskonna lapsed koos vanematega, et meisterdada legoklotsidest asju ja tegeleda kunstiteraapiaga.