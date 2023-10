Lävepakuküsitlused eksisid. Slovakkia valimised võitis venemeelse ekspeaministri partei

Nagu EPL enne valimisi kirjutas , on vasakparteina alustanud ja korruptsioonikahtluste tõttu võimu kaotanud SMER end ümber defineerinud konservatiivsete väärtuste kaitsjana. Peale migrandivastasuse ollakse vastu ka rohepöördele, vaktsiinidele ja Ukraina toetamisele.

Tänavu on Fico nimetanud ukrainlasi natsideks ja fašistideks ning lubanud, et tema valitsus ei annaks Ukrainale enam ühtegi padrunit. „Mina ei taha Ukrainale anda taparelvi lihtsalt selleks, et lääneriikide silmis head mainet säilitada,“ ütles ta.