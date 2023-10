OTSEBLOGI | Smolenskis ja Sotšis teatati uutest Ukraina droonilöökidest

Briti kaitseminister Grant Shapps ütles pärast Kiievi visiiti ilmunud intervjuus, et riik tahab saata Ukrainasse instruktorid, kes hakkavad täiendama Ühendkuningriigis ja teistes Euroopa riikides antud väljaõpet. Intervjuus kutsus Shapps lisaks üles rajama Ukrainasse Briti kaitsetööstuse tehaseid ja ütles, et jätkab relvajõudude juhtidega arutelu, kuidas sõjalist väljaõpet ja tootmist paremini Ukrainasse tuua.

Ukraina kindralstaabi teatel osales eelmise 24 tunni jooksul Ukraina-vastastes rünnakutes 40 pommidrooni. Neist tulistati alla umbes 30. Lisaks andis vastane kaheksa raketi- ja 99 õhulööki. Tsiviiltaristu oli löögi all Vinnõtsja, Mõkolajivi ja Odessa oblastis, on esialgseid teateid ka hukkunutest. Tšerkassõ oblastis Umanis süttis põlema viljahoidla, viga sai üks inimene. Viljahoidlate tabamisest on teateid ka Mõkolajivi oblastis.