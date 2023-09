Putin tähistas Ukraina piirkondade annekteerimise aastapäeva

Putin rõhutas varahommikul annekteerimise esimese aastapäeva tähistamiseks avaldatud pöördumises, et see viidi läbi “täielikult rahvusvaheliste normide kohaselt“. Samuti väitis ta, et Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblasti elanikud avaldasid selle kuu alguses taas soovi kuuluda Venemaa koosseisu kohalikel valimistel, kus Venemaa keskvalimiskomisjon teatas, et riigi võimupartei kogus enim hääli.