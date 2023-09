ÜRO plaanib viia missiooni Mägi-Karabahhi, põgenenud on pea 80% armeenlastest

ÜRO peasekretäri pressiesindaja Stéphane Dujarric ütles reedel pressibriifingul, et Aserbaidžaan leppis missiooni visiidi kokku ja see toimub nädalavahetusel. „Meil pole sinna ligi 30 aastat ligipääsu olnud. Seega on väga oluline, et me saaksime sisse,“ ütles ta. Tema sõnul üritab meeskond seal viibides hinnata kohapealset olukorda ja selgitada välja nii alles jäänud kui ka ümberasuvate inimese humanitaarvajadused.