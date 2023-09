FOTOD | Reformierakonna volikogu kogunes Tartusse. Peasekretär Timo Suslov: pink on pikk

Istungi päevakavas on erakonna juhi Kaja Kallase ülevaade poliitilisest olukorrast ja 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks ettevalmistamine. Erakonna peasekretär Timo Suslov annab ülevaate erakonna tegemistest.

Vahetult enne ürituse algust ütles Suslov Delfile, et volikogul annavad nii volikogu esimees Kristen Michal kui ka peaminister Kaja Kallas poliitikas toimunust ülevaate. Samuti usub ta, et erakonna liikmetel tekib volikogus küsimusi riigieelarve ja selle strateegia kohta. Suslov lisas, et ees ootavad ka uue juhatuse sisevalimised, mistõttu tuleb volikogul nende kord kinnitada.