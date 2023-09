Vabariiklased algatasid Bideni tagandamisprotsessi, keskendutakse poja äritegevusele

USA esindajatekoja järelevalvekomitee esialgne istung oli ülevaade tõenditest, mida vabariiklased on seni kogunud Joe Bideni probleemse poja Hunter Bideni välismaiste äriettevõtete kohta. Nende sõnul näitavad tõendid, et Bideni pereliikmed müüsid juurdepääsu.

„Ameerika inimesed nõuavad selle korruptsioonikultuuri eest vastutust,“ ütles esindajatekoja järelevalvekomitee esimees James Comer. Ta lisas, et Biden on valetanud pereliikmete äritehingute kohta ja ei tõrjunud pere oma ametiülesannetest kõrvale.

Demokraadid ja mitmed sõltumatud tunnistajad ütlesid, et puuduvad tõendid selle kohta, et Biden oleks saanud mõnda neist maksetest või käitunud muul viisil ebakorrektselt. Samuti eitas süütegusid Valge Maja, kes lükkas uurimise tagasi, sest see oli poliitiliselt motiveeritud.

Teine juuraprofessor Michael Gerhardt Põhja-Carolina ülikoolist ütles, et ta pole kuulnud usaldusväärseid tõendeid uurimise õigustamiseks, ja hoiatas paneeli, et seda ajendavad erakondlikud mured.

Neljas tunnistaja, endine justiitsministeeriumi ametnik Eileen O'Connor, arvas, et osakond on pehmendanud kriminaaljuurdlust Hunter Bideni suhtes, keda ähvardab relvasüüdistus pärast aastatepikkust võitlust narko- ja alkoholisõltuvusega.

On ebaselge, kas esindajatekoja vabariiklastel oleks uurimise lõpus hääli, et toetada tegelikku tagandamist. Kuid isegi kui see hääletus õnnestuks, on väga ebatõenäoline, et senat, kus demokraatide häälteenamus on 51-49, hääletaks Bideni ametist kõrvaldamise poolt.