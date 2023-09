Politsei trahvis liikumise „Я русский“ eestvedajat

Tallinnas elav mees ärgitas viimastel nädalatel korduvalt inimesi üles kleepima oma autodele silte „Я русский“ („Ma olen venelane“), „Oтдел по борьбе с нацизмом“ („Natsismivastase võitluse osakond“), „Сила в правде“ („Jõud peitub tões“), nagu ka muud agressiooni toetavat sümboolikat.

Vaenu õhutamise eest karistas politsei teda väärteokorras rahatrahviga summas 500 eurot. Juhul, kui Ševtšenko oma käitumist ei muuda ja paneb lähiajal toime uue samalaadse rikkumise, saab teda vastutusele võtta juba kriminaalkorras. Tasub märkida, et teda on juba varem kohtulikult karistatud muude kuritegude eest.

Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Raigo Prants ütles, et sääraste kirjadega kleepsud ja ka näiteks Vene sõjaväe karuembleem on provotseerivad ning nende eesmärk on ühiskonda lõhestada ja tekitada pingeid.

„Olukorras, kus Venemaa on pidamas täiemahulist sõda iseseisva Ukraina vastu, on sellise tekstiga kleepsu puhul tegemist toetusavaldusega agressorriigile,“ sõnas Prants. Venemaa propaganda kasutab neid samu sõnumeid selleks, et õigustada sõda.

„Politsei ei keela kellelgi väljendada oma rahvuslikku kuuluvust, kuid nende kleepsude eesmärk on ilmselgelt provotseerida. Seda kinnitab ka tõsiasi, et oleme saanud teateid häiritud inimestelt, kes on kleebistega sõidukeid näinud linnaruumis,“ selgitas Prants „Samuti on näiteid füüsiliseks muutunud konfliktidest.“

Politsei julgustab selliste sümbolite kasutamisest avalikus ruumis teada andma helistades 112.

Menetlustalituse juht Raigo Prants kinnitas, et igasugusele agressiooni toetamisele ja vaenu õhutamisele reageeritakse väga tõsiselt. „Ohu ja konfliktide ennetamiseks laseme inimestel provotseerivad kleepsud eemaldada. Juhul kui ei nõustuta kleepsu eemaldama, võib politsei seda ise teha või sõiduki teisaldada,“ sõnas ta. „Keelatud sümboolika kasutamisel alustame väärteomenetluse.“

Kui kaebust ei esitata, jõustub kiirmenetluse otsus 17. oktoobril.