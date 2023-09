FOTOD | Eesti suurim kriisiõppus CREVEX 2023 jõudis lõpule

Esimene sõnum läks teele kell 10.39, millega teavitati, et Muuga sadamas on plahvatuse oht ja levib mürgine aur. Kell 11.37 edastati teise sõnumiga info, et ohuala raadius on 3 km ja tuleb evakueeruda ning täiendav sõnum kell 16.53, et ohuteavitus on lõppenud.