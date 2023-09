Rootsi politseiülem: sellist terrorisarnast vägivalda pole me varem näinud

„Kahjuks on vähe seda, mis ütleks, et see ränk vägivald lõpeks kiiresti. Meie hinnangul on tõenäoline, et tulevad uued vägivallajuhtumid, enne kui see suundumus pöördub,“ ütles Thornberg. „See on selline terrorisarnaste vägivallaaktide ulatus, mida me pole varem näinud. Ületatud ei ole mitte üht piiri, vaid mitmeid.“