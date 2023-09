„PÄEVAKORD“ | Kes üldse uuest riigieelarvest midagi võidab?

„Suvel oleks justkui olnud see aeg, kus suuri põhimõtteid arutatakse,“ tõdes Greete Lehepuu Ekspressist. „Ma ei tea, miks seda ei jõutud teha. Ja enam me ka ei jõua. Justkui võimatu ülesanne.“

„See kõik on nii, et keegi pole väga süvenenud sellesse, mida tehakse ja miks tehakse. Kellel hakkab sellest eelarvest parem? Kas Eesti inimeste elu muudab see eelarve paremaks?“ küsis Hindrek Riikoja Maalehest. „On tehtud rallit, et saaks numbrid tasa, aga pole süvenetud, miks mingeid asju tehakse.“