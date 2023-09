FOTOD | Rahvasaadikute parkimistüli läks suure kella külge. Mart Maastik: ma ei hoiusta riigikogus tuumajäätmeid, vaid maale

Izmailova jagas kolmapäeval sotsiaalmeedias fotosid situatsioonist. Ta märkis, et oli eelneval õhtul jätnud ratta turvalisse hoovi. „Järgmistel fotodel minu ratas pärast seda, kui Isamaa „härrasmees“ Mart Maastik hiiglasliku maasturi ja järelkäruga parlamenti saabus. Onu Mardil polevat parkimiseks piisavalt ruumi olnud ja aruka mehena leidis ta nutika lahenduse. Teisaldades omavoliliselt talle mitte kuuluva vara temale sobivasse kohta. Härra oma teos midagi veidrat ei näe. Tema jaoks on see täiesti loomulik käitumine,“ sõnas Izmailova. „Temaga vesteldes selgus, et ta kolib parasjagu ja pargib riigikogu hoovis treilerit, kus hoiustab oma isiklikke asju. Ning osad asjad on ta lausa riigikogu hoonesse hoiule toonud.“