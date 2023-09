Putin käskis Wagneri endisel staabiülemal tegelda vabatahtlike üksuste moodustamisega

„Viimasel kohtumisel rääkisime me sellest, et te tegelete vabatahtlike üksuste formeerimisega, mis võivad täita erinevaid lahinguülesandeid, eelkõige muidugi sõjalise erioperatsiooni tsoonis,“ ütles Putin eilsel kohtumisel Troševi ja kaitseministri asetäitja Junus-Bek Jevkuroviga, vahendab Interfax.

„Te olete ise üle aasta sellises üksuses sõdinud. Teate, mis see on, kuidas seda tehakse, teate küsimusi, mis tuleb õigeaegselt lahendada, et lahingutöö käik parimal ja edukaimal viisil,“ lisas Putin.